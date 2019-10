AD Media Podcast: Welk talkshowduo kiest de NPO op de plek van Eva Jinek?

AD media podcastEva Jinek stapt over naar RTL 4, grote kans dat Matthijs van Nieuwkerk de grens naar België oversteekt voor een avontuur bij VTM. De NPO zoekt een duo in de late avond, Fidan Ekiz is een voorname kandidate, maar wie krijgt zij naast zich aan tafel? Het is onderwerp van gesprek in de AD Media Podcast, met verder de Meilandjes, Dionne Stax en nieuws over VI Oranje.



