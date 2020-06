Agent in hoofd geschoten bij protest Las Vegas

De agent ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onduidelijk is nog of de schutter is gearresteerd. Ook uit andere steden, zoals Saint-Louis en New York komen berichten dat agenten gewond zijn geraakt. Nieuwszender CNN toonde beelden van een personenauto die ogenschijnlijk opzettelijk een agent aanreed in New York. Hoe de politieman er aan toe is is niet bekend.