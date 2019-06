AH: Storing pinautomaten in winkels vannacht verholpen

Belgische backpacker (18) al 10 dagen vermist in Australië: politie zoekt getuigen

1:15 De politie in het Australische Byron Bay heeft een zoektocht op touw gezet naar de Belg Theo Hayez (18). De jongen uit Brussel, die een half jaar aan het trekken was door Australië, wordt sinds eind mei vermist. Hij werd het laatst gezien op 31 mei, toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet.