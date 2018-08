Ahmed Marcouch slachtoffer van 'etnisch profileren' in Spanje

Ahmed Marcouch is in Spanje naar eigen zeggen het slachtoffer geworden van etnisch profileren. Dat gebeurde volgens hem tijdens een bezoek met zijn gezin aan Madrid. ,,Zonder aanleiding moesten we onze paspoorten laten zien aan twee agenten die daarna foto's maakten", verklaart de burgemeester van Arnhem vandaag tegenover het Spaanse persbureau EFE. Hij is fel tegenstander van deze politiemethode.

Het incident vond volgens hem plaats tijdens een verblijf van enkele dagen in Madrid, op de terugweg van familiebezoek in Marokko. Marcouch was naar eigen zeggen omstreeks 20.30 uur aan het winkelen met zijn gezin.

,,Opeens riepen twee agenten: 'Hé meneer'. We stopten en moesten onze paspoorten laten zien. Zonder enige aanleiding begonnen ze er foto's van te maken. Ik vroeg hen dat niet te doen omdat we niets verkeerds hadden gedaan en ze er het recht niet toe hadden, maar ze gingen gewoon door. Op mijn vraag of er een concrete aanleiding was of dat het om etnisch profileren ging, gaven ze geen antwoord", zegt het voormalige Kamerlid.

De controle duurde volgens hem ongeveer een kwartier. Hij vroeg het identificatienummer van de agenten, maar kreeg dat niet. Daardoor kon Marcouch naar eigen zeggen geen aangifte doen tegen de agenten in kwestie. De Nederlander wist ook niet zo één-twee-drie tot welke organisatie hij zich zou kunnen wenden om zich te beklagen over de controle.

Die was volgens hem 'overduidelijk' gebaseerd op het 'Arabische uiterlijk' van zijn gezinsleden en hemzelf. Marcouch stelt 'nog nooit zoiets te hebben meegemaakt' in Spanje. Hij maakt er naar eigen zeggen elke zomer een tussenstop voor en na zijn vakantie en familiebezoek in Marokko.

App

Ahmed Marcouch, ooit brigadier bij de Amsterdamse politie, is een fel tegenstander van etnisch profileren. In 2016 pleitte hij in een opinieartikel in Het Parool voor een speciale app die rechtstreeks toegang geeft tot de agent van dienst. 'Zo verantwoordt de agent zich richting klager, richting chef en richting beroepscommissie. Zo verbeteren wij de politie', schreef het Kamerlid (PvdA) toen.

Etnisch profileren is in Nederland in strijd met de grondwet. Die verbiedt discriminatie op welke grond ook. De politie wijst etnisch profileren af. ,,We willen dit niet en politieagenten leren dat ook op de Politieacademie en op hun werk", verklaarde politiechef Erik Akerboom in 2016.

