Ajax had die Deyverson een kolereschop moeten geven, in plaats van zo te jammeren

Hoe dit Ajax te verslaan is, is inmiddels wel duidelijk. In Amsterdam hebben ze iets te lang gedacht dat alles aan anderen lag. Heracles is geen hoogvlieger, maar echt in de problemen kwam die ploeg gisteren zelden. En die winnende goal, hoe is het mogelijk? Daley Blind is volgens velen de enige speler die bij dit Ajax nog overeind blijft, maar ik heb al vaker gezegd dat hij gewoon niet kan verdedigen. Cyriel Dessers was met één simpel duwtje wel erg simpel van hem af.