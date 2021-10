Akkoord over schadevergoeding Nederlandse staat aan oud-piloot Julio Poch

De Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch (69) en demissionair minister van Justitie & Veiligheid Ferd Grapperhaus zijn het maandag eens geworden over een schadevergoeding voor Pochs gevangenschap in zijn vaderland en gemaakte materiële kosten.

Dat melden de advocaten van Poch en de minister in een gezamenlijke verklaring. Over de inhoud van de afspraken hebben de partijen afgesproken ‘deze vertrouwelijk te behandelen’, luidt het. Het gaat om een ‘tegemoetkoming op humanitaire gronden voor een deel van de geleden en nog te lijden schade zonder erkenning van aansprakelijkheid'.

Poch zat in Argentinië acht jaar in de gevangenis voor mogelijke betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten ten tijde van het regime van Jorge Videla, in de jaren tachtig. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.

Minister Grapperhaus, die de Nederlandse staat vertegenwoordigt, besloot vorige maand al tot een tegemoetkoming van 700.000 euro voor de acht jaar onterechte gevangenschap van Poch. Diens advocaat Geert-Jan Knoops zei de minister daarvoor erkentelijk te zijn maar benadrukte dat het bedrag niet toereikend was voor de advocaatkosten en de opgelopen schulden in die periode. ,,Omdat het besluit van de minister onherroepelijk is, hopen we daarom nu op een aanvullend besluit’’, aldus Knoops.

Het bedrag is volgens hem voor een deel gebaseerd op de jaren dat de oud-piloot onterecht heeft vastgezeten, het andere deel betreft een vergoeding voor zijn advocaatkosten. ,,Niet alleen mijn kantoor heeft hem bijgestaan, ook een advocaat in Argentinië en een in Spanje waar Poch destijds werd aangehouden.’’

Knoops rekende voor dat van het totaalbedrag hooguit 135.000 euro overblijft om de advocaten van te betalen. ,,Het zou moreel niet juist zijn als mijn cliënt de dagvergoeding voor elke onterechte dag in de cel zou moeten aanwenden om dat te doen.

200 euro per dag

Demissionair minister Grapperhaus verklaarde medio september in de Tweede Kamer dat Poch een ‘dagvergoeding onterechte detentie’ krijgt. Dat is 100 euro per dag. Omdat Poch in het buitenland vastzat, wordt dat bedrag verdubbeld. Volgens Grapperhaus waren die jaren ‘tropenjaren’, omdat het voor de familie van Poch lastig was hem te bezoeken.