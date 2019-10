Alarm om psychische nood in oorlogsgebieden

Miljoenen mensen in crisisgebieden krijgen geen psychische hulp, terwijl ze wel ernstige klachten hebben. Hulporganisaties slaan vandaag bij de start van een internationale top in Amsterdam alarm. Ze willen dat geestelijke gezondheidszorg onderdeel wordt van acute noodhulp. ‘Er voltrekt zich een stille crisis van enorme omvang.’

War Child vraagt vooral aandacht voor 420 miljoen kinderen in conflictgebieden. Een op de vijf heeft ernstige psychische problemen. Om te voorkomen dat miljoenen kinderen voor het leven getekend zijn, is psychosociale hulp noodzakelijk. Voor 95 procent van deze kinderen is deze hulp er niet. ,,Er voltrekt zich een stille crisis van enorme omvang’’, waarschuwt War Child-directeur Tjipke Bergsma.

De hulporganisatie wil dat psychosociale steun aan kinderen – naast voedsel, onderdak, medicijnen en water – geïntegreerd wordt in de acute noodhulp. Op de tweedaagse conferentie doet War Cild een dringend beroep op tientallen ministers en regeringsdelegaties om jaarlijks 200 miljoen dollar te investeren in een speciaal fonds (‘Education cannot wait’).

Bergsma: ,,Maar het lijkt erop dat Nederland en andere landen daarvoor geen extra geld beschikbaar willen stellen. Dat betekent dat betere psychosociale steun ten koste zal gaan van andere noodhulp. Een actieplan is er nog niet. Nederland aarzelt om echte stappen te willen zetten.’’

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) erkent het belang van psychosociale hulp in crisisgebieden, maar vindt het geen centenkwestie. ,,War Child heeft al een appèl gedaan op ons’’, zegt ze in een reactie op de kritiek. ,,Dat fonds kan er misschien op een gegeven moment wel komen, maar dat is nu niet wat als grote prioriteit nodig is. Er is sowieso een structureel tekort aan humanitair hulpgeld. Terwijl we moeten investeren in kleinschalige capaciteit, organisatie, kennis. Geld is een element, maar niet het grootste deel van het verhaal.’’

Depressie

Andere hulporganisaties scharen zich achter het pleidooi van War Child. Volgens het Rode Kruis lopen mensen in conflictgebieden en rampgebieden drie keer zoveel kans op psychische klachten, zoals een depressie, angst of posttraumatische stresstoornis (ptss). Toch krijgt 80 procent van hen geen psychosociale hulp.

In extreme gevallen kan dat leiden tot zelfdoding. Van de 800.000 mensen die jaarlijks door suïcide overlijden, woont 80 procent in ontwikkelingslanden. Daar zijn de meeste natuurrampen en conflicten, maar zijn gemiddeld nog geen twee psychosociale hulpverleners per 100.000 inwoners.

,,Elk jaar ondersteunen hulporganisaties miljoenen mensen met wederopbouw en medische zorg, maar geestelijk welzijn is ook belangrijk’’, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. ,,Er is veel te weinig aandacht voor de psychosociale gevolgen van humanitaire crises. Dit zijn onzichtbare wonden die grote gevolgen hebben als we die niet behandelen.’’

VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR constateert dat landen wel meer aandacht hebben voor psychosociale hulp in crisisgebieden. In 2017 kwam het VN-agentschap IASC daarvoor met een richtlijn. Maar landen investeren er geen extra geld in.

,,Het proces moet versneld worden’’, zegt Peter Ventevogel, psychiater en deskundige ‘mental health’ bij de UNHCR. ,,Als iemand geen eten of onderdak heeft, en niet naar school kan, is dat direct zichtbaar. Dat heb je nodig om je leven weer op te kunnen pakken. Psychische nood is niet direct zichtbaar.’’

Vergeten

Volgens Ventevogel wordt het belang van psychosociale hulp daardoor vaak ‘vergeten’. Ten onrechte, want als mensen ernstige psychische klachten hebben, heeft dat effect op andere noodhulpmaatregelen.

,,Mensen moeten veel uit het verleden verwerken, voeren een strijd om te overleven en wantrouwen elkaar. Psychische hulp moet je vanaf het begin meenemen. Als je dat vergeet, komen andere zaken ook moeizaam op gang. Mensen doen het minder goed in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Ook blijkt uit onderzoek dat een ondervoed kind minder snel opknapt als zijn moeder depressief is.’’

De UNHCR pleit voor een ‘basispakket’ voor psychosociale hulp in noodsituaties. Artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers moeten getraind worden in psychotherapie en het herkennen van psychische problemen voor ze naar een crisisgebied gaan. Ventevogel: ,,Leer ze enkele basistechnieken. Hoe krijg je iemand die angstig is of nare herbelevingen heeft rustiger door ademhalingstechnieken of ontspanning?’’

Ook moeten projecten die aantoonbaar effectief zijn centraal gecoördineerd worden. Nu zijn interventies vaak versnipperd, zegt Ventevogel. ,,We hoeven niet elke keer het wiel uit te vinden. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn of veel geld te kosten. Ik denk dat de weerstand van regeringen om te investeren in psychosociale hulp minder wordt als we kunnen aantonen wat werkt.’’