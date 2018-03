Alejandro Valverde is een specialist in alles

Reduans vrienden geschokt door moord op hun ‘knuf­fel­ma­rok­kaan’

8:55 De gisteren doodgeschoten broer van kroongetuige Nabil Bakkali had niets met Marokkaanse hangjongeren en was kritisch op de straatcultuur die daarbij hoorde. De 41-jarige Reduan Bakkali was geliefd bij zijn vrienden en familie. ,,Hij was onze knuffelmarokkaan.’’