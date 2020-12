Alle begrip voor de horecaondernemers die het zat zijn

De horeca is het zat en kondigt aan half januari de deuren weer open te gooien. Voordat we daarover oordelen: Je zult maar horecaondernemer zijn! Je zult maar horecaondernemer zijn en je bedrijf is al weken gesloten op last van het kabinet, als onderdeel van de corona maatregelen. Je hebt met lede ogen moeten aanzien hoe op illegale feesten wordt gedanst en gesjanst en gedronken, precies de activiteiten waar jij je boterham mee verdient. En toen kwam afgelopen weekend: uitpuilende winkelstraten. En wie de snelweg op gaat: het is weer bijna net zo druk als normaal. Het leven gaat door, alleen jouw levenswerk gaat eraan. Het is niet uit te leggen.

En dat gaan we hier ook niet doen. Voor de wanhoop van de horecaondernemers kunnen we alleen maar begrip hebben. Net als voor de wanhoop van de theatermakers, die ermee moeten leven dat in het vliegtuig passagiers naast elkaar mogen zitten, maar hun toeschouwers niet. En voor de wanhoop van de MBO-studenten, die al maanden geen praktijkervaring kunnen opdoen omdat er geen stages zijn. Alleen samen krijgen we corona eronder, heet het, maar de last van de coronamaatregelen is zeer ongelijk verdeeld. De omzet bij webshops gaat door het dak, die in de restaurants is verdwenen. Terwijl die toch ook keurig tafels hebben weggehaald en spatschermen hebben aangebracht.

Natuurlijk is zonder toestemming opengaan niet de juiste stap. We hebben in Nederland een kabinet dat met steun van het parlement besluiten neemt om de pandemie te bestrijden. Het baseert zich daarbij op instanties die het, voor zover wij allemaal kunnen beoordelen, het beste weten. Dus aan die besluiten heeft iedereen zich te houden. Maar laten we erkennen dat we niet allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dat is namelijk niet zo. Vraag maar na bij de supermarkten die juist extra omzet maken.

In Nederland praten we veel over solidariteit. Het kabinet vergadert volgende week weer over een nieuw steunpakket. Zou het zo gek zijn als bedrijven die extra aan corona verdienen, extra bijdragen? Zodat bedrijven die er het meest onder lijden wat extra steun kunnen krijgen? Dan kunnen we hopelijk in de zomer, als ook het massaal vaccineren van de niet-risicogroepen begint, nog met elkaar een biertje drinken. Op de goede afloop.

De horeca zegt massaal het vertrouwen op in het kabinet. 50 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland kondigen vandaag aan weer open te gaan op 17 januari. Kijk de video hier: