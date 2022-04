Alle ingrediënten voor een onvergetelijk avontuur aan boord

Rederij Clipper Stad AmsterdamHeb jij je wel eens afgevraagd hoe het zou zijn om vanaf een heel mooi groot zeilschip, dobberend voor de kust van Ibiza of Sicilië, van de zonsondergang te genieten? Of de horizon tegemoet te varen naar een onbekend avontuur? Met veel grote zeilschepen, zoals de Clipper Stad Amsterdam, kun je mee op reis of op vakantie. Dit kan zelfs wanneer je geen zeiler bent of zeilervaring hebt.

Elk jaar tussen mei en september staan er verschillende avontuurlijke zeilreizen in de Middellandse Zee op het programma. Voor vertrek ligt het schip vaak dobberend in een mooie baai of in de haven van een heerlijke zonnige stad op je te wachten.

Het reilen en zeilen op zee

Zeilend van stad naar stad of van eiland naar eiland kun je uren turen in de golven, dolfijnen spotten of ’s nachts genieten van de sterrenhemel. Er wordt aan boord heerlijk voor je gekookt door een van de koks. Het ontbijt, de lunch en het diner nuttig je samen met de bemanning in de longroom op tijden die op het wachtsysteem zijn afgestemd. Door met de crew mee te lopen en ze te helpen aan dek heb je de mogelijkheid om veel te leren over het zeilen van een groot schip.

Op avontuur op het schip

De bemanning aan boord werkt in een wachtsysteem. Er is een rode, witte en een blauwe wacht. Tijdens de rode wacht geniet je ’s nachts van de serene rust op volle zee en de eindeloze sterrenhemel. In de witte wacht wordt je vast en zeker verrast door spectaculaire zonsopkomsten. De uren van de blauwe wacht lijken het meest op een normaal dag- en nachtritme.

Liefhebbers kunnen tijdens een avontuurlijke zeilreis worden ingedeeld op een van de drie wachten en meehelpen met bijvoorbeeld het zetten van de zeilen, de uitkijk bemannen of de koers uitzetten.

Aan boord zijn veertien luxe gastenhutten, deze bevinden zich op het tussendek en hebben een patrijspoort. Iedere hut beschikt over een telefoon met satellietaansluiting en airco. De hutten zijn voorzien van een eigen badkamer met wastafel, douche en toilet. Wanneer je alleen reist kun je er ook voor kiezen om een hut met een of twee anderen te delen. Er worden hier verschillende prijzen voor gehanteerd.

Ga jij mee op reis?

Het aanbod van de Clipper bestaat uit verschillende reizen. In april en december steekt Stad Amsterdam zeilend de Atlantische Oceaan over. Het Caraïbisch seizoen is gevuld met luxe cruises en het bezoeken van internationale zeilevenementen. Zoals bijvoorbeeld de St. Barth’s Bucket Regatta.

Hierna vaart de Clipper terug naar Europa en worden zowel stedentripjes als avontuurlijke zeilreizen georganiseerd. De eerste zeiltrip van dit seizoen is nu te boeken. Deze brengt je van Ponta Delgada op de Azoren naar Cagliari op het eiland Sardinië.

Zie jij je al genieten in mei varend langs de Azoren? Op de website vind je meer informatie over deze trip.