Als de KNVB nu maar een keertje scherp is met Bacuna

Video Beelden van moord Bakkali vrijgegeven: politie op zoek naar kleding verdachte

8:26 De Amsterdamse politie is op zoek naar de kleding die moordverdachte Shurandy S. vorige week droeg, toen hij Reduan Bakkali doodschoot. In overleg met het Openbaar Ministerie heeft de politie beelden vrijgegeven, waarop S. na de liquidatie te zien is. Het vermoeden bestaat dat de kleding is weggegooid en de eventuele vinders, of getuigen, worden gevraagd contact op te nemen.