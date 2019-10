Als Ihattaren voor Oranje kiest, moet hij ook meteen mee naar het EK

bierbrouwer doet stapje terug Na 25 jaar gaat Holland Heineken House op de schop

8:01 Het Holland Heineken House wordt komende olympische spelen in Tokio uitgebouwd tot een compleet Holland paviljoen met de naam TeamNL Tokyo Center, waar het Nederlandse bedrijfsleven zich in Japan kan presenteren. NOC*NSF neemt de exploitatie over van bierbrouwer Heineken, dat zich nadrukkelijk op de huldigingen van olympiërs wil concentreren.