Als Sneeuwvlokje deze janboel van Barcelona vlot trekt, is hij niets minder dan een tovenaar

Nog niet zo lang geleden was Maikel Stevens, zoon van Huub, de zaakwaarnemer van Alfred Schreuder. Tot deze week althans, want Schreuder kon bij FC Barcelona de assistent van Ronald Koeman worden. Belangrijke voorwaarde: Koemans zaakwaarnemer Rob Jansen zou de deal doen, niet Stevens. Take it or leave it. En ja hoor, gisterochtend al stond Schreuder vrolijk te stralen naast Jansen, monter op de site van diens makelaarskantoor Wasserman.