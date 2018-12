Als supporters veranderen in hooligans voel ik walging

De jongen met de grootste mond wees naar me en begon demonstratief hard te lachen. Want zijn club had gewonnen van mijn club. Ik kon twee dingen doen: die jongen negeren of hem van harte feliciteren met de verdiende 2-0-overwinning van Jong Ajax. Terwijl ik de tribune afdaalde deed ik het laatste. Hij deed het nog eens, mij hard uitlachen. Toen ik dichterbij kwam, zag ik hoe jong hij was. 17, 18 jaar. Hij had bloeddoorlopen ogen en rook naar bier.