Alsof de voetballers ooit hebben gekozen voor dat WK in Qatar

Niemand heeft zin in een WK in Qatar. Niemand in West-Europa vindt het een goed idee, behalve dan misschien Ronald de Boer. Iedereen weet dat het WK uitsluitend aan Qatar is toegewezen door een giftige cocktail van corruptie en smeergeld.



Dat de mensenrechten op allerlei fronten worden geschonden in Qatar, is glashelder. Dat de leefomstandigheden van gastarbeiders abominabel zijn, met doden tot gevolg, is alom bekend. Dat je als homoseksueel geen leven hebt in Qatar, is triest genoeg.



We hadden daar nooit mogen gaan voetballen natuurlijk. De toewijzing van dat WK is de grootste schande in de geschiedenis van het voetbal, het ultieme bewijs van een verziekte wereld, van een volkssport die volledig is gekaapt door vulgair geld.