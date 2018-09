Alsof Ziyech ooit in pot met zelfvertrouwen is gevallen

Deze week nemen we afscheid van Wesley Sneijder. In een officiële wedstrijd van Oranje en dat vind ik mooi. Geen draaiboek met doelpunten, geen polonaise met spelers die na jaren weer eens hun schoenen aantrekken. Nee, gewoon een echte wedstrijd tegen Peru. Ik ga ervoor zitten. Ik was assistent van Dick Advocaat in 2003. We verloren in Glasgow van Schotland en we puzzelden over de thuiswedstrijd. De jonge Sneijder stond te trappelen en we zochten iemand die het spel met strakke passing kon versnellen en verleggen. Sneijder was de man en hij maakte het waar. Ik vond het mooi dat hij vaak stralend vertelde dat hij met Rafael van der Vaart het middenveld wilde vormen van Oranje. Van der Vaart was in mijn ogen iets verfijnder, een geweldige voetballer. Nu hoor ik mensen lachen, want hij eet wel­ eens een ijsje of een reep chocola. Nou en? Sneijder en Van der Vaart hebben ons voetbal gewoon veel gegeven.



Ik las dat de gestopte Hedwiges Maduro uit het niets assistent mocht worden bij Jong Oranje. Volgens mij zonder enige ervaring als trainer. Dan zou ik, als ik bij de KNVB werkzaam was, Sneijder straks toevoegen aan de staf van het echte Oranje. Onze recordinternational verdient niet alleen een mooi afscheid tegen Peru, maar ook een mooie behandeling na zijn loopbaan, lijkt mij.