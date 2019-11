Altijd ja en amen bij de bondscoach

Samenvatting Verstappen wint bizarre GP, Ferrari's klappen op elkaar

7:54 Hij moest er vol voor op het gaspedaal, maar Max Verstappen heeft vanavond op spectaculaire wijze een zinderende Grote Prijs van Brazilië gewonnen. Vanaf pole position kreeg hij te maken met een incidentje in de pitstraat, een in zijn nek hijgende Lewis Hamilton en twee keer de safety car op de baan. Maar 71 vlekkeloze rondjes, drie perfecte pitstops en een uitgekiende teamstrategie hielpen hem aan de zege, de achtste in zijn carrière.