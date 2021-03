Amerikaanse topmilitair vreest binnen zes jaar Chinese invasie Taiwan

,,Ik ben bezorgd dat China zijn ambities om de Verenigde Staten van de troon te stoten en de internationale leidersrol in te nemen versnelt”, zei Davidson dinsdag tegen een Senaatscommissie in Washington. ,,Taiwan is duidelijk een van hun ambities in die context. En ik denk dat de dreiging voelbaar wordt dit decennium, in de komende zes jaar zelfs.”