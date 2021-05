Annemiek (31) met Artsen zonder Grenzen naar Ethiopië: 'Mijn ouders hebben het er moeilijk mee’

De verhalen die naar buiten komen uit Tigray zijn gruwelijk, evenals de beelden. Lang werden de media weggehouden uit de meest noordelijke regio van Ethiopië. Soldaten van het Ethiopische leger onderdrukken daar sinds november vorig jaar, samen met Eritrese troepen en losgeslagen milities, een gewapende opstand van lokale bestuurders. Die behoren tot de Tigreeërs, het volk dat lang de dienst uitmaakte in het land. De afrekeningen in Tigray zijn feitelijk ontaard in ‘etnische zuiveringen’. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, veroordeelde het vermoorden en het verjagen van duizenden mensen. Soldaten hebben van seksueel geweld tegen lokale vrouwen een wapen gemaakt, melden waarnemers. Het is heel moeilijk voor de vrouwen over het seksuele geweld te praten dat taboe is in de orthodoxe gemeenschap van de regio.



Een humanitaire ramp van de eerste orde voltrekt zich in het noorden van Ethiopië. Meer dan een derde van de zes miljoen bewoners van het gebied is ontheemd of gevlucht naar Soedan. Alsof het nog niet genoeg is, werd het door geweld geteisterde Tigray ook nog eens getroffen door een sprinkhanenplaag. De voedselproductie is weggevaagd en honger is een groeiend probleem. De algemene situatie in de regio is een grote smet op het blazoen van Abiy Ahmed, de Ethiopische premier die in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, omdat hij na decennia van spanningen een einde maakte aan de oorlog met Eritrea.