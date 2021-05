Armoede aanpakken moet anders: 'Waanzin dat de Voedselbank hier nodig is’

Eeuwig Den Haag Niets wijst er op dat er hier in Den Haag ooit krankzinni­gen en verzorgers rondliepen

25 april In het Dolhuys in het centrum van Den Haag zijn eeuwenlang zwakzinnigen en pestlijders opgevangen met rust, regelmaat, reinheid en voeding. In een boek over de geesteszorg van de middeleeuwen tot de 1700 zijn ze te horen, zien en ruiken.