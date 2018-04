Autokopers eisen goede koppeling met smartphone

Autokopers letten bij de aanschaf van een nieuwe auto op iets nieuws: hoe goed werkt ie samen met mijn smartphone? Een auto zonder Apple Carplay of Android Auto is voor veel kopers geen optie meer.

Al 400 automodellen ondersteunen de systemen van Apple en Google, waarbij het touchscreen in de auto een verlengstuk van de smartphone wordt. De vertrouwde apps van de smartphone werken dan op het grote autoscherm. Navigeren gaat met Apple Maps of Google Maps. Zelfs Whatsapp en Spotify werken ermee.

Moderne auto's hebben ook merkgebonden navigatie en handsfree-mogelijkheden, maar écht soepel werken die systemen meestal niet. De bluetooth hapert of de autokaarten zijn verouderd. En doordat de auto's geen internetverbinding hebben, ziet de navigator van de auto de files pas als je erin staat.

Voor een gelikte gebruikersinterface moet je in Silicon Valley zijn. Apple en Google hebben hun besturingssystemen geschikt gemaakt voor gebruik in de auto.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zet vraagtekens bij de systemen en de veiligheid. ,,Alles wat afleidt van het autorijden is af te raden. Er is geen specifiek onderzoek naar gedaan, maar we weten dat handsfree of handheld bellen niet veel uitmaakt. Je gaat slechter rijden als je telefoneert: je blikveld wordt nauwer, je gaat slingeren, en de reactietijd neemt af. Als je dan ook nog naar het scherm kijkt om te zien hoeveel appjes je hebt of gebruik maakt van ander infotainment, is dat extra gevaarlijk.’’

Stembesturing

De smartphonemakers proberen dat te ondervangen door stembesturing. De systemen lezen de appjes voor en het antwoord is ook te dicteren. Ook de navigatie luistert naar je stem. Maar de verminderde aandacht voor het autorijden zorgt ervoor dat het gebruik ervan toch risicovol is. De techbedrijven hinken op twee gedachten, constateert ook de SWOV. Via speciale software komen ze de auto in, maar ze rusten de smartphones ook uit met voorzieningen om je juist níet te storen tijdens het autorijden.

Onderzoek

De systemen bestaan al een paar jaar. Autofabrikanten voorzien nu bijna alle nieuwe auto’s van de stembesturing omdat de aanwezigheid ervan meeweegt bij de beslissing of de auto wordt gekocht, blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Strategy Analytics. Volgens dat onderzoek wil een kwart van de autokopers absoluut geen auto zonder goede koppeling met de smartphone. Meer dan de helft zegt dat het onwaarschijnlijk is dat ze een auto zonder Apple Carplay of Android Auto zullen kopen. Wie eenmaal een auto mét Apple of Android heeft, wil niet meer zonder.

De systemen werken eenvoudig. Apple is iets gebruiksvriendelijker bij Google: stekker in de iPhone en de apps staan op het scherm. Bij Android moeten er extra handelingen verricht worden omdat het systeem in Nederland officieel nog niet ondersteund wordt.

