AZ, een bolwerkje van rede en fatsoen, had beter moeten weten

LIVE | 24 miljard euro aan vouchers uitgegeven, theaters openen 1 juni met voorstel­lin­gen voor klein publiek

8:14 De schulden van luchtvaartmaatschappijen lopen dit jaar naar verwachting op met 120 miljard dollar door de coronacrisis. Dat verwacht de internationale belangenvereniging voor de luchtvaart IATA. In Europa hebben vliegmaatschappijen voor 24 miljard euro aan vouchers uitgegeven. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het oude blog terug.