Bakfiets nodig? Met deze app is ’t zo gepiept. (En het is nog groen ook!)

Als het een beetje meer moet zijn

Als alternatief voor de auto is een fiets of scooter natuurlijk superhandig. Totdat je méér nodig hebt om iets mee te vervoeren. Meer zitjes, meer ruimte en meer capaciteit. “Een elektrische bakfiets is dan ideaal, zeker nu je ze ook kunt huren”, zegt Jelle Maijer, oprichter van Cargoroo. “Een e-bakfiets is leuk, goedkoop, makkelijk en milieubewust. Daarbij is het lekker voor je portemonnee. Want je bespaart dure parkeerkosten, én – ook niet onbelangrijk – geld voor benzine.”

Dát is handig!

Een e-bakfiets is een prettig, comfortabel en makkelijk vervoermiddel, legt Jelle uit. “Kinderen vinden het leuk om erin te zitten, bijvoorbeeld voor een ritje naar school, de sportclub of gezellig een dagje weg.” Ook voor de hond is het genieten geblazen om voor de verandering eens naar een ander park of naar het strand te gaan. Met een elektrische bakfiets ben je er zo. “Zware boodschappen, spullen van de bouwmarkt of het tuincentrum: je kunt het zo gek niet bedenken of het past in onze bakfiets”, zegt Jelle. “Ook voor ondernemers is een e-bakfiets ideaal, vooral voor leveringen in het drukke centrum. Je hoeft nergens dubbel te parkeren en kunt stoppen waar en hoe lang je wilt.”

Huren, trappen en wegwezen

Via de app vind je altijd een bakfiets op loopafstand ergens in jouw buurt. Meld je aan en karren maar. Je betaalt elke rit per minuut (€0,07 per minuut/€4,20 per uur), zonder maandelijkse verplichting. Wil je even parkeren? Met de app doe je het slot gemakkelijk open en dicht.

“Als je bent uitgebakfietst zet je ‘m weer terug op de standplaats waar je de bakfiets hebt opgehaald”, zegt Jelle. “Zo zwerven de bakfietsen niet door de stad, en weet je altijd waar er eentje voor je klaarstaat.”

Veilig op weg

Hoe zit het met de veiligheid van een e-bakfiets, vooral voor de kinderen? “In elke bakfiets van Cargoroo zitten veiligheidsgordels voor de kleintjes”, legt Jelle uit. Ook zit er een speciale bevestiging in voor een Maxi-Cosi. “Door de felgele kleur van de bak ben je altijd goed zichtbaar. En met de speciale telefoonhouder heb je altijd twee handen aan je stuur. Wel zo relaxt!”