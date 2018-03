Barbie doet toch geen aangifte van uitlekken pikant privévideootje

Volgens Jake Hampel, de manager, is de Haagse bang dat ze de nasleep van een aangifte emotioneel niet trekt. ,,Ze is nog onvoldoende stabiel en ziet er op advies van de dokter die haar begeleidt dus vanaf.'' Of Samantha op termijn - als ze is hersteld van haar mentale problemen - toch nog aangifte zal doen, is onbekend. ,,Ze wil nu eerst rust'', aldus Hampel die benadrukt dat Barbie graag in september weer zelf voor haar kinderen wil zorgen. Haar zoon en dochter wonen op dit moment bij hun vader Michael in Spanje.

Hampel vertelde vanavond aan deze site dat Samantha door een diep dal gaat sinds ze recent ontdekte dat het filmpje zonder haar toestemming is verspreid. ,,De wetenschap dat zeer velen de beelden hebben gezien, is dramatisch voor haar. Een gang naar de rechter is haar dan ook afgeraden door de psycholoog die ze twee keer per week op poliklinische basis bezoekt.'' Volgens Hampel, die momenteel vooral toeziet op het geestelijk welzijn van Samantha, kunnen eventuele ondervragingen door justitie 'haar weer helemaal uit balans brengen'. ,,Hetzelfde geldt voor een confrontatie met mogelijke daders.''

Hampel stelde onlangs op korte termijn aangifte te willen doen tegen de nog onbekende verspreider van het filmpje dat vermoedelijk werd gemaakt in de kliniek waar de blondine korte tijd verbleef na haar zelfmoordpoging. Voordat hij juridische stappen zou zetten, wilde hij eerst meer informatie van Samantha over het filmpje. ,,Ze heeft mij verteld dat de beelden vorig jaar door iemand zijn gemaakt en dat ze voor 'een vriend' bestemd waren. Ze is momenteel zó in de war dat ze niet meer weet wie er achter de camera stond, en ook niet voor wie het filmpje was bedoeld. Het kan haar ex-vriend, pornoacteur en pompbediende Rolf Tangel, zijn of haar meest recente vriend Jordi Ossel. Of misschien iemand anders, want na haar echtscheiding van Michael heeft Samantha tig romances gehad'', aldus Hampel.

De manager stelde dat de voormalige realityster het filmpje ongetwijfeld per bijvoorbeeld WhatsApp naar iemand heeft gestuurd. ,,Omdat het een enorme chaos in haar hoofd is, en ze voor de zoveelste keer een nieuw telefoonnummer heeft, ziet ze door de bomen het bos niet meer. Ze is vermoedelijk compleet de draad kwijt over wat ze met welke telefoon of welk nummer heeft verzonden en naar wie.''