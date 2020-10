Barça gedraagt zich als Calimero

ColumnBarcelona bracht begin deze week een officieel statement naar buiten. Het ging toen nog niet over het vertrek van voorzitter Josep Bartoméu, of over de bedroevende jaarcijfers. Evenmin ging het, geheel in de geest van de moderne held Marcus Rashford, over de grote thema’s van het leven: kinderen die opgroeien in armoede, bijvoorbeeld.