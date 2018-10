België is de enige echte bananenrepubliek van Noord-Europa

Ergens begin deze eeuw, het moet 2002 zijn geweest, gingen we voetbal kijken in de Belgische Kempen. We dronken een pintje achter het doel van het Soevereinstadion, bij de kraker tussen SK Lommel en Sint-Truiden.



Het werd een memorabele avond, onder andere omdat we in de fanshop een oversized T-shirt kochten met een levensgrote foto van Twan Scheepers erop (vijf euro, geen geld). Maar nog curieuzer: SK Lommel werd een paar weken later uit de competitie gezet wegens grote financiële problemen. De wedstrijd die we hadden gezien, werd officieel uit de boeken geschrapt.



Oftewel: voor het eerst in ons leven zagen we een voetbalwedstrijd die nooit is gespeeld.



In België kan dat allemaal, want in België kan alles. Duik op een vrije dag eens in de geschiedenis van clubjes als Verbroedering Geel, RWDM of Patro Eisden. Het zijn onnavolgbare chronologieën van faillissementen, omkoopverhalen, vage overnames, zwartgeldschandalen, wonderlijke fusies en ontelbare naamsveranderingen.



Nu is er in Nederland ook van alles mis, heus, laten we niet naïef doen. Ook hier heb je schimmige dealtjes en ritselende zaakwaarnemers. Ook hier gaat weleens een clubje failliet, zijn ooit wedstrijden verkocht, is doping gebruikt en weet ik veel allemaal.