Belgische topviroloog: ‘Kies voor mondkapjes als je geen totale lockdown wilt’

In België zijn mondkapjes sinds zaterdag verplicht in winkels en drukke openbare ruimtes. Zo mag je in Antwerpen, het centrum van Brugge en toeristische kustplaatsen zonder mond- en gezichtsbedekking de straat niet meer op. De druk op het Nederlandse kabinet om - in navolging van veel andere Europese landen - mondkapjes verplicht te stellen, is afgelopen week fors toegenomen. Gisteravond werd duidelijk dat het kabinet voorlopig niet voor een landelijke mondkapjesplicht kiest.



,,Net als in België loopt de coronacurve in Nederland sinds 10 juli weer omhoog. Als het aantal besmettingen blijft stijgen, ontkomen jullie ook niet aan een mondkapjesverplichting. De andere maatregelen zijn uitgeput. Tenzij je een complete lockdown wilt, maar die wil natuurlijk niemand’’, zegt Marc van Ranst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven en een belangrijke adviseur van de Belgische gezondheidsautoriteiten.