Ben je 18 en heb je tips voor Amalia?

OPROEPVoor een productie in onze media zijn we op zoek naar 18-jarigen die het leuk vinden de kroonprinses (op 7 december óók 18) advies te geven. Dat kan, wat ons betreft, over van alles gaan. In welke stad moet Amalia, als het aan jou ligt, absoluut gaan studeren? Hoe ontsnapt ze aan de paparazzi? Waar vindt ze een man die in haar schaduw kan/wil staan? Wat kan ze leren van andere royals? Of: iets heel anders wat je kwijt wil.