Ben jij de snelle en scherpe eindredacteur die we zoeken voor AD.nl?

Tijdens je diensten op de nieuwsredactie ben je verantwoordelijk voor de eindredactie van alle artikelen die op AD.nl verschijnen. Je redigeert het snelle nieuws (uiteraard zo snel mogelijk) en zorgt daarnaast dat de langere (achtergrond)verhalen op de juiste manier online komen. Je overlegt met verslaggevers over verbeterpunten, kunt werken onder druk en in een dynamische omgeving en zorgt voor goede koppen.



Bekendheid met internetjournalistiek en een cms is belangrijk. We zoeken iemand voor circa twee diensten per week, geregeld ook in het weekend.



Heb je interesse? Stuur uiterlijk 19 september een korte motivatie en je CV naar Willemijn van Lare (w.vanlare@ad.nl).