Besparen met een moestuin: ‘Uit een zakje zaad van 20 cent haal je 100 kroppen sla’

Je plant een paar zaadjes en met een beetje geluk groeit daar een paar maanden later je avondeten uit. Een eigen moestuin(tje), het klinkt makkelijk, maar ben je er niet veel geld en tijd aan kwijt? Deze tuinders helpen je op weg met hun bespaartips: ,,Zaadjes ruil je via Facebook en bewaar je wel tien jaar in de vriezer.’’

Een bordje frisse sla, knapperige komkommer en smakelijke tomaten. Gezond eten uit eigen tuin, wie wil dat nou niet? De belangstelling voor moestuinen liep de laatste jaren al op, maar door corona zijn ze al helemaal ongekend populair geworden. Mensen hebben de behoefte om buiten bezig te zijn en een eigen moestuin(tje) te starten. Dat snapt Ronald (39) wel: ,,De groenten en fruit uit eigen tuin zijn vers en smaken heerlijk. Je proeft het verschil met producten uit de supermarkt.’’

Zelf is hij werkzaam in de zorg, en in de overige uren is hij bezig op zijn eigen moestuin. ,,Een uit de kluiten gewassen hobby noem ik het.’’ De vader van Ronald had een grote moestuin waar hij ook meehielp. ,,We hadden het vroeger thuis niet breed en het was noodzakelijk om ons eten uit de tuin te halen.’’

Goed oogst

Met die ervaring van vroeger begon Ronald tien jaar geleden een eigen moestuin bij een oude kwekerij. Voor nog geen 25 euro per jaar mag hij daar gebruikmaken van ruim 100 m2 aan grond en een grote kas. En dat levert een goede oogst op; Ronald heeft al jaren geen groenten meer in de supermarkt gekocht. Dat bespaart hem ruim 30 procent op zijn boodschappen. Vijf jaar geleden startte hij zijn eigen YouTube-kanaal en sindsdien vlogt hij over zijn dagelijkse werkzaamheden op de tuin.

In zijn vlogs legt Ronald alles uit over het moestuinieren: van het zaaien van rode bieten tot het kweken van basilicum in een pot. Ook focust hij zich op mensen zonder groene vingers en mogen kijkers tuinvragen stellen. Er is een video waar Ronald laat zien hoe je aardappels makkelijk thuis in een emmer kan kweken. De emmer haalde hij gratis af bij een snackbar. En het kweken kan zelfs op het balkon. ,,Ik wil mensen laten zien dat je niet perse een moestuin nodig hebt; je kunt van alles op het balkon of in de vensterbank kweken.’’

Ronald (39) vlogt over zijn dagelijks leven op de moestuin

Een vruchtbare tuin

Quote Compost maak je zelf door paarden- of koeienmest gratis af te halen bij een boer Marije Woertman (43) Ook Marije Woertman (43), ondernemer uit Deventer, heeft sinds vorig jaar een moestuin van 150 m2, maar: ,,Het kan echt véél kleiner. Zo’n grote tuin betekent veel onderhoud, dus ik zou mensen aanraden te beginnen op een kleiner strook grond.’’ Zelf betaalt ze voor het gebruik van de grond zo’n 60 euro per jaar. ,,De prijzen verschillen per regio of stad - iets om rekening mee te houden wanneer je een moestuintje overweegt.’’



Het starten van een eigen moestuin(tje) hoeft volgens Marije niet duur te zijn, zeker als je tweedehands spullen gebruikt. ,,Je kunt ook alles nieuw kopen, maar dan lopen de kosten al gauw flink op. Je moet dan flink wat jaren zaaien en oogsten om het terug te verdienen. Maar met een beetje creativiteit kom je best ver.’’



Zelf heeft ze van houten pallets moestuinbakken gemaakt. Verder heb je alleen wat gezonde grond nodig, maar kun je het kopen van mestkorrels best overslaan. ,,Compost maak je zelf door paarden- of koeienmest gratis af te halen bij een boer. Dat is heel vruchtbaar en goed voor de grond en je groenten.’’

Groenten voor beginners

Als je eenmaal gezonde grond hebt is het tijd om te gaan zaaien. Zaadjes zijn goedkoop en lang houdbaar, vertelt Ronald: ,,Uit een zakje zaad van 20 cent haal je 100 kroppen sla, daar kan geen supermarkt tegenop. Je hebt echt niet meer dan een paar zaadjes nodig per persoon. Bewaar de rest in een ziplock in de vriezer, dat blijft wel tien jaar goed.’’ Geen zin om zaadjes in te vriezen? Ruil ze dan via Facebook. ,,Daar is een community van mensen die altijd wel zaadjes willen ruilen.’’

Focus bij het ruilen van zaadjes op makkelijke groenten. Sommige groenten zijn lastig te kweken, weten ook Ronald en Marije. Start met de zogeheten beginnersgewassen: die zijn makkelijk te onderhouden en leveren veel op. ,,Bijvoorbeeld: sla, radijsjes, wortelen, tomaat en courgettes’’, legt Marije uit. ,,Maak de groenten die je overhoudt in of vries ze in. Zo heb je altijd verse groenten binnen handbereik.’’

Quote Ik teelde tot vorig jaar tien verschil­len­de groenten uit een stukje grond van 6 m2 Adine Faber-Versluis (36), Lekker Leven Met Minder

Een moestuin onderhouden kan veel tijd kosten, maar dat hangt af van hoe groot je het aanpakt. Financieel expert Adine Faber-Versluis (36) van platform Lekker Leven Met Minder, adviseert iedereen eens te kijken naar het starten ervan. ,,Het is een manier om bewuster met je geld om te gaan en gezonder te eten.’’

En een moestuin beginnen kan al op miniformaat, weet ook Faber-Versluis: ,,Ik teelde tot vorig jaar tien verschillende groenten uit een stukje grond van 6 m2.’’ Iedere dag maakte Faber-Versluis een klein rondje van 10 minuten om alles te bekijken. ,,Als je het goed bijhoudt kost het echt niet veel tijd, de natuur groeit uiteindelijk vanzelf.’’

Balkon of vensterbank

Mocht je nóg kleiner willen beginnen met het kweken van groenten, begin dan op het balkon of in de vensterbank. ,,Je kweekt ‘gratis’ in een eierdoosje of maakt van een druivendoosje een kweekkastje’’, tipt Marije. ,,In een teiltje kun je een ‘saladebar’ kweken met radijsjes, pluksla en rucola. Of een mini-kruidentuin met verse bieslook en peterselie.’’ Zo’n mini-moestuin is de perfecte manier om te kijken of het moestuinieren je bevalt. ,,Je kunt beter klein beginnen en later nog uitbreiden.’’

En voor de luie tuinier die wel goedkoop wil eten ‘uit eigen tuin’ en een moestuin te veel werk vindt, is er nog een laatste gouden tip van Marije. ,,Je kunt bij een moestuincomplex vaak groentenpakketten afnemen. Het harde werk - het zaaien en onkruid wieden - wordt voor je gedaan. Wanneer je zelf komt hoef je alleen nog maar je ‘eigen’ groenten te oogsten. Snel, makkelijk en gezond.’’

Zakjes met zaadjes aanschaffen voor in de moestuin? Nergens voor nodig! Vaak kun je met de delen die je weggooit gewoon nieuwe groenten laten groeien: