Bestel nu bij dat eetcafé, dan is die aardige barman er straks ook nog

CommentaarBij een intelligente lockdown past ook dat we nadenken over de middenstanders in de buurt. En dat we het niet bij denken laten, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Als er één groep is die ook een beetje voordeel heeft van de coronacrisis, dan zijn het de pakketbezorgers. Eindelijk is iedereen thuis. Pakje op de stoep, aanbellen, klaar. En vaak nog een dankbaar gezicht van de klant op de koop toe. Want we blijven meer dan ooit online winkelen.

,, Normaal op een gemiddelde doordeweekse dag bezorgen we in Nederland en België zo’n 900.000 pakketten en dat ligt nu een stuk hoger”, zei een woordvoerder van PostNL eerder deze week. ,,Het gemak van online winkelen is nu veranderd in een noodzaak om aankopen te doen bij webshops.”

Tegelijkertijd sturen kleinere winkels en horecabedrijven noodkreten naar hun vaste klanten. Gegevens die ooit zijn achtergelaten om te laten weten wanneer de pijpen van die nieuwe broek waren ingenomen of om een reservering te bevestigen, worden nu gebruikt om klanten op te roepen hen in deze tijd niet te vergeten. Dat kan voor de ontvanger best confronterend zijn, ineens zo’n sms. Maar waarom zouden we er geen gehoor aan geven?

Natuurlijk, het kabinet roept ons op om zoveel mogelijk thuis te blijven en verder ten minste 1,5 meter afstand te houden. Maar modezaken bieden inmiddels opening op afspraak aan, zodat klanten niet tegelijk in de winkel hoeven zijn. Sportzaken mailen dat ook zíj spullen kunnen thuisbezorgen. Buurtrestaurants zijn overgeschakeld op afhalen, vaak met sterk vereenvoudigde menukaarten.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die dagschotel thuis vaak lang niet zo lekker smaakt als in dat gezellige café zelf. Maar dat is ’t hem juist. Als we willen dat die aardige barman ons straks nog begroet, dat die belezen mevrouw van de boekwinkel om de hoek ons nog de weg wijst, en dat die jongen van de hardloopwinkel ons nog helpt de juiste schoen te vinden, dan moeten we ze nú steunen. En dat kan maar op één manier: door ons geld dáár uit te geven.

De grote webwinkels zijn makkelijker, absoluut. De bekende maaltijdbezorgers zijn sneller, natuurlijk. Maar de zaken bij u in de buurt zijn gezelliger. En is gezelligheid niet juist wat we zo missen in deze tijd van social distancing? Bij een intelligente lockdown past ook dat we nadenken over de middenstanders in de buurt. En dat we het niet bij denken laten.