Bestuurder Pinkpop-crash belde meteen zijn baas: ‘Ik heb een aanrijding gehad’

Volgens advocaat Raimon Maessen verkeerde bestuurder Danny S. in shock na de aanrijding en duurde het daarom uren voordat hij zich die ochtend bij de politie meldde: ,,Hij had géén drugs in zijn bloed, geen alcohol, er was geen overschrijding van de maximumsnelheid”, meldde de advocaat vanochtend tijdens de zitting.



Maar hoe betrouwbaar zijn die uitslagen? Het Openbaar Ministerie (OM) twijfelt. ,,De verdachte meldde zich half tien die ochtend”, zei de officier van justitie. ,,Uit de tests daarna bleek dat er geen alcohol of drugs in zijn bloed zat, maar dat zegt niks over het moment van de aanrijding.” Zijn telefoon kon niet onderzocht worden omdat S. de zescijferige pincode niet meer weet. Wel is duidelijk dat hij al vlak na de crash zijn collega’s informeerde dat hij een ongeluk had gehad. ,,Kwart over vier vraagt hij zijn baas of hij kan bellen, meldt hij dat hij een lekke band heeft en dat hij een aanrijding heeft gehad.” Pas vijf uur later belde hij de politie. Het OM vervolgt S. daarom ook voor het doorrijden na een zwaar ongeval.