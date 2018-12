Bevlogen jeugdtrainers verdienen veel te weinig

De twee duurste Nederlandse voetballers aller tijden werden als kind allebei opgeleid door een man die Jos Bogers heet. In de D’tjes van Willem II was Jos Bogers de trainer van Virgil van Dijk, in de C’tjes van Frenkie de Jong.



Ik hoefde dat niet op te zoeken op internet, want ik ken Jos al jaren. Sterker nog: zelf ben ik als 16-­jarig keepertje ook een beetje opgeleid door precies dezelfde Jos Bogers, destijds trainer bij mijn amateurclub. (Met groot succes: binnenkort bedraagt de totale transferopbrengst van mijzelf, Frenkie de Jong en Virgil van Dijk maar liefst 159,5 miljoen euro.)



Jos Bogers is een bevlogen jeugdtrainer zoals er vele honderden zijn in Nederland. Ze verdienen veel te weinig. Zo weinig, dat veel oud-voetballers steil achteroverslaan zodra ze hun eerste contractje als jeugdtrainer krijgen aangeboden. Liever gaan ze daarom op de bank liggen, worden huisjesmelker of gewoon voetbalanalyticus.



Jos Bogers is tevens fysiotherapeut, zoals de meeste jeugdtrainers er een baan bij hebben. Bij Ajax, Feyenoord of PSV gaat het nog wel, daaronder is het snel sappelen. Jeugdtrainer word je niet om er rijk van te worden, maar uit liefde voor het spel.



Een jeugdopleiding onderhouden als bescheiden profclub, is niet zo eenvoudig. Het kost tonnen per jaar. Bij financiële nood wordt niet bespaard op de rechtsback van het eerste, wel op de coachjassen van de jeugdtrainers.