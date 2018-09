‘Beweeglessen niet alleen door vakdocent’

Michael van Praag van de Nederlandse Sportraad: ,,Een gerenommeerd voetballer en coach als Ronald Koeman mag, ondanks alle certificaten die hij heeft, geen sport en bewegen geven op een school. Dan is de school juridisch niet gedekt. Terwijl zulke mensen dat prima kunnen en er een heel leger vrijwilligers is dat zich wil inzetten."

Buurtsportcoach

Het kabinet moet volgens raden de weg vrij maken om die enthousiaste, sportieve mensen wél de scholen binnen te kunnen laten. Denk dan aan de buurtsportcoach. ,,Zulke mensen zijn meestal in dienst bij de gemeente en daar kan worden beslist hen ook op scholen in te zetten”, stelt Van Praag. Het voordeel is dat meerdere scholen van die beweegteams gebruik kunnen maken. Ook kunnen die teams na schooltijd een sportief programma samenstellen, waaraan leerlingen kunnen meedoen. Nu al groeit het bewustzijn dat kinderen meer moeten bewegen, maar scholen weten veelal niet hoe ze de situatie in hun toch al drukke programma kunnen veranderen.

Henriëtte Maassen van den Brink (Onderwijsraad): Scholen denken: ,,Ach ja, gezondheid en bewegen; ik heb wel iets anders aan mijn hoofd. Bijvoorbeeld het oplossen van het lerarentekort. Dit advies kan echter niet worden afgedaan met de mededeling dat het geen zaak is van scholen. Daarnaast loopt veel sport en beweegbeleid in het onderwijs van lokale en centrale overheden stuk op drie zaken: het is versnipperd, te projectmatig en te vrijblijvend.”

Rondetafelgesprek

Vandaag vindt in de Tweede Kamer toevallig een rondetafelgesprek plaats over bewegingsonderwijs, naar aanleiding van de initiatiefwet van de SP die voorstelt kinderen op basisscholen drie lesuren per week te laten gymmen onder leiding van een vakleerkracht. Nu is het gemiddelde op scholen zo’n twee lesuren, maar er is geen officiële norm.