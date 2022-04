Bezorgde scholieren tijdens geschiedenislessen over oorlog: ‘Leerling vroeg: gaan we allemaal dood?’

‘Ik zei nog: die oorlog komt er niet’

Koen Hubers (54), geschiedenisleraar havo/vwo, Cambium College, Zaltbommel (Gelderland)

,,Soms lijkt de actualiteit aan mijn leerlingen voorbij te gaan. Ik weet nog goed dat ik ze #Metoo en Black Lives Matter moest uitleggen toen die bewegingen al lang in het nieuws waren. Maar dit keer was het anders. Ze wilden begin dit jaar al weten of ik dacht dat Poetin een oorlog zou beginnen en ik ontkende dat met - dacht ik- goede argumenten. ‘Zo’n oorlog is veel te duur voor Rusland en Oekraïne veel te groot.’ Later bleken ze vooral bezorgd. Gaat Rusland een atoomwapen gebruiken? Moeten we meevechten? Mijn collega en ik hebben voor 4 vwo daarom een serie lessen ‘Rusland en de buitenlandse politiek’ ingelast. Ik had thuis al eens voor de lol een powerpoint over de geschiedenis van Rusland gemaakt, dus dat kwam goed uit.