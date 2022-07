Biebfiets parkeert op mooiste plekjes in Utrecht

Stichting de Bibliotheek UtrechtJe hebt er weken naar uitgekeken en nu is het eindelijk zover: zomervakantie! Zeeën van tijd en zoveel te doen. Wie besloten heeft dit jaar lekker in eigen land te blijven, hoeft zich niet te vervelen. Gedurende de zomermaanden is er van alles te doen, zowel binnen als buiten.

Evenals vorig jaar stappen medewerkers van de Bibliotheek Utrecht op de biebfiets. Ze vertellen de mooiste Utrechtse verhalen zoals ‘De spoken van het Stadhuis’. Koos Meinderts, de samensteller van het boek, selecteerde twintig spannende verhalen van Utrechtse schrijvers over bijzondere plekken in de stad. De opvallende zwart-witte biebfiets, met een kleurig, zomers geel aanhangertje is vorige week op pad gegaan en toert nog tot en met 24 juli langs de plekken waarover in het boek wordt geschreven. En daar worden de verhalen voorgelezen, soms door de schrijver van het verhaal en soms lezen de voorlezers van de bibliotheek voor.

Vrolijke verhalenfiets

De reacties van mensen die vorig jaar heerlijk werden voorgelezen, zijn lovend. “Het is echt zo heerlijk om buiten te worden voorgelezen. Dit was echt een cadeautje in onze vakantie,” aldus een moeder die met haar twee kinderen de biebfiets trof. Op www.bibliotheekutrecht.nl/zomer staat de route die de biebfiets komende dagen fietst. Kinderen die de vrolijke verhalenfiets hebben gemist maar toch voorgelezen willen worden, kunnen elke woensdag, vrijdag of zaterdag terecht in een van de Utrechtse bibliotheekfilialen.

Spinning en theater

Maar er is meer dan voorlezen deze zomer. Zo is bibliotheek Neude dit jaar festivallocatie én feestelijk festivalhart van Leading Voices met koren uit de hele wereld. Bijzonder is de open repetitie die kan worden bijgewoond. Daarnaast speelt Festival Tweetakt de bijzondere voorstelling ‘de zAAk KAnin’ waarin fantasie en werkelijk centraal staan.

Voor de energiekelingen onder ons, is er zaterdag 13 augustus Vamos Spinning. Trek je fietsbroek aan, snor je bidon op en ga spinnen op een indoorfiets in Spaanse sferen tussen de boeken in Bieb Neude. Overigens: wie nieuwsgierig is naar het pand van Neude kan zich opgeven voor een rondleiding. Deze worden elke woensdag tot en met zondag gegeven voor volwassenen. Nieuw dit jaar is de rondleiding voor kinderen die elke zondag wordt gegeven.

Voordelig lenen

Wie honger heeft naar boeken, eindeloos lezen en mooie verhalen, kan gebruik maken van de speciale zomeractie: een jaar lang onbeperkt lenen voor dertig euro in plaats van vijfenvijftig euro. Voor kinderen tot en met zeventien jaar is de bieb gratis. Lid worden kan via www.bibliotheekutrecht.nl/lid en tijdens de zomer kun je twintig boeken lenen voor zes weken.

Meer informatie en een uitgebreide activiteitenagenda staat op www.bibliotheekutrecht.nl.

