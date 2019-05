Bij Ajax kunnen ze beter even hun mond houden

Zomerse warmte onderweg, zondag kan het zomaar ruim 25 graden worden

8:47 Het weer de komende dagen is ronduit wisselvallig, maar de zon is onderweg. Komend weekend worden we volgens de weermodellen getrakteerd op een forse temperatuurstijging. ,,Zondag kan het zomaar zomers warm worden met maxima die ruim boven de 25 graden kunnen uitkomen”, stelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.