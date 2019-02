Bij Feyenoord is iets goed mis

Ik had gehoopt dat we Feyenoord even links hadden kunnen laten liggen deze week. Dat er een week na de 6-2 tegen Ajax een makkelijke overwinning was geboekt op Woudestein. Dan hadden we het over de onbevangenheid van de PSV’ers Cody Gakpo en de pas 16-jarige Mohammed Ihattaren kunnen hebben. Dat ik zo hoop dat die jongens dat vrije in hun spel zullen houden, al is het tegen beter weten in.