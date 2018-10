Bij Kiki en Raemon geen poeha, geen spelletjes

Kregen ze nog ruzie ook. Om één uur ’s nachts, op straat, voor haar appartement in Breda. Kiki Bertens schreeuwde, Raemon Sluiter schreeuwde. De reden: drie woorden. ,,We zien wel’’ – het antwoord op de vraag wanneer ze weer zouden gaan trainen.



Vorig jaar was het. Het liep niet zo lekker. Ze zaten niet op dezelfde lijn. Er waren twijfels. Over trainingsschema’s, over backhands en tiebreaks. Over tennis – en eigenlijk over veel en veel meer dan dat. De coach moest nadenken, zei hij. De speelster moest nadenken, zei ze. Over zichzelf, over elkaar. Over de vraag of ze nog door wilden en zo ja: hóe.