Blijf alsjeblieft van Froome af

Insuline­zaak: 'OM hield melding in la'

De allereerste melding van een verdachte insulinebehandeling in verpleeghuis De Riederborgh in Ridderkerk, van januari 2017, heeft bijna een jaar bij het Openbaar Ministerie in de la gelegen. Dat meldt advocaat Frank Hamers, die nabestaanden bijstaat in het proces. Verpleger Rahiied A. uit Rotterdam werd uiteindelijk in november aangehouden.