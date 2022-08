Boer Burger Beweging neemt afstand van lokale fractie: Van der Plas wil niks met complottheorieën te maken hebben

Protest op de Dam om asielop­vang: ‘Ik schaam me om Nederlands te zijn’

Enkele honderden demonstranten hebben zich vanavond op de Dam in Amsterdam verzameld om hun solidariteit met de vluchtelingen in ons land te tonen. De huidige crisissituatie in Ter Apel is de directe aanleiding, zegt de organisator Platform Stop Racisme.

26 augustus