Bonden: Pijnlijk dat arrestatie Michael P. wéér onderzocht moet worden

Dat de hardhandige arrestatie van Michael P. voor een derde keer onderzocht moet worden, is pijnlijk en vervelend voor de betrokkenen. Dat zeggen de voorzitters van politievakbonden NPB en ACP. ,,Hier zit geen politieman of -vrouw op te wachten.”

Het gerechtshof heeft vandaag besloten dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek moet doen naar de vijf leden van het arrestatieteam die de moordenaar van Anne Faber arresteerden. Mogelijk gebeurde dat te hardhandig: P. brak zijn schouder en werd bedreigd met een politiehond.

Dat de betrokken politiemedewerkers nu als verdachte worden beschouwd is pijnlijk, zegt Jan Struijs, voorzitter van politiebond NPB. ,,Bij het aanhouden van zo’n levensgevaarlijke verdachte hoort soms het gebruik van fors gepast geweld. Al eerder hebben politie en Openbaar Ministerie beoordeeld dat daar in dit geval sprake van was. Dat er nu voor een derde keer over geoordeeld moet worden leidt binnen de maatschappij tot emotie.”

Verontwaardiging

Bij de politie regent het verontwaardigde reacties, zegt Struijs. ,,Wij krijgen nu al berichten binnen van agenten die zeggen: ‘Kunnen we überhaupt ons werk nog doen? Als dit de tendens wordt, gaan we nog veel vaker ophef krijgen rond arrestaties.”

Ook Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, spreekt van een vervelende uitspraak. ,,Deze zaak heeft ongelooflijk veel impact gehad, op de familie, de samenleving en de politie. Het gaat om een gerechtelijke uitspraak, dus die hebben we te respecteren. Het betekent dat de betrokken agenten nu verdachten zijn. Daar zit geen politieman of – vrouw op te wachten.”

Volgens Van de Kamp moet het onderzoek niet beperkt blijven tot de rol van de politiemedewerkers alleen. ,,Bij de arrestatie van Michael P. is een arrestatieteam ingezet. Die beslissing wordt genomen door het Openbaar Ministerie. Ik vind daarom dat ook de rol van het OM in het onderzoek moet worden meegenomen. Waarom is er gekozen voor een arrestatieteam en wat was de opdracht aan dat team?”

Principieel punt

Michael P.’s advocaat Sander de Korte beseft dat de zaak die hij heeft aangespannen bij het gerechtshof een gevoelige is. ,,Maar voor ons is dit een principieel punt. Michael P. heeft letsel, zwaar lichamelijk letsel en hij vindt het onbegrijpelijk dat mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd daarvoor niet vervolgd worden. Hij is bewust in een bus gegooid en onder druk gezet. Dat is voorstelbaar gezien de ernst van de zaak, maar het is een beginsel van de rechtsstaat dat je niet gaat martelen.”