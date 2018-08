'Brief Lili en Howick toont dat immigratie mensenwerk is'

Volgens de premier heeft staatssecretaris Harbers afspraken gemaakt met de Armeense autoriteiten en hulpverleners om de kinderen bij aankomst zo goed mogelijk opgevangen. Daarnaast wordt gepoogd 'zo snel mogelijk' een hereniging tot stand te brengen met de moeder.



Eerder deze week spraken Lili en Howick op televisie al de vrees uit dat ze in een kindertehuis zullen belanden, omdat hun moeder niet in staat zou zijn voor ze te zorgen. Rutte weigerde vanmiddag inhoudelijk te reageren op dit argument. ,,Daar zit nog een hele wereld achter.''



Hoe gevoelig het soms ook ligt, we hebben in Nederland volgens de premier een fair en restrictief migratiebeleid. ,,We zijn streng voor mensen die niet onder de criteria voor oorlogsvluchtelingen vallen.''