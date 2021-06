Buitenkansjes: Win 2 kaarten voor Nederland - Oostenrijk

coronavirus LIVE | Eerst advies over vaccinatie jongeren met medisch risico, Japanners weer welkom in Europa

17:18 Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 1200. Het is voor het eerst sinds begin oktober dat de totale bezetting onder die grens uitkomt. Mensen uit 1982 en 1983 moeten iets langer wachten voor ze een afspraak kunnen maken voor een coronavaccinatie. De GGD en het RIVM nodigen woensdag geen nieuwe geboortejaren uit voor een prik. Volgens coronaminister Hugo de Jonge is dat omdat groepen die nog geen afspraak hebben voor een inenting, alleen Pfizer of Moderna krijgen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.