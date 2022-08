Burgemeester: ‘Commando’s werden vanuit rijdende auto beschoten’

De drie Nederlandse commando’s die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden neergeschoten in het Amerikaanse Indianapolis zijn vermoedelijk vanuit een rijdende auto beschoten. Voorafgaand aan de schietpartij zou er een vechtpartij zijn geweest in een bar.

Dat heeft de burgemeester van de Amerikaanse stad bekendgemaakt, melden lokale media WRTV en IndyStar. Volgens burgemeester Joe Hogsett heeft de politie ‘een goed beeld’ van wat er zich heeft afgespeeld. ,,Zoals ik het begrijp was er een ruzie in een bar, waarna de Nederlandse militairen teruggingen naar hun hotel. Ik weet niet precies wat ze samen buiten deden, maar er is mij verteld dat er een drive-byshooting was en dat er daardoor drie slachtoffers vielen.”

Een van de drie Nederlandse commando’s is afgelopen nacht aan zijn verwondingen overleden, zo meldde Defensie maandag. De twee anderen raakten gewond. Zij zijn bij kennis en aanspreekbaar. ,,De tragedie is dat het is gebeurd”, zei Hogsett verder. ,,De tragedie is dat mensen ruzie kregen en dat geschil uiteindelijk hebben opgelost door een pistool te trekken en op andere mensen te schieten.”

Het schietincident komt kort nadat de regels voor wapenbezit in Indiana zijn versoepeld. Sinds vorige maand mogen de meeste inwoners een pistool dragen wanneer ze willen. Een vergunning is niet langer nodig.

De dood van de commando is een grote schok voor zijn kameraden in Nederland. Drager van de Militaire Willemsorde Gijs Tuinman noemde het overlijden eerder vandaag ‘ heel triest’. Tuinman werkte niet direct met de commando, maar kent hem van het surfen, een gedeelde passie. ,,Hij kon dat veel beter dan ik. Ik ben weleens bij Ouddorp met hem in zee geweest, waarbij de golven echt pittig waren. Ik was blij dat hij achter mij een oogje in het zeil hield. Hij stond voor zijn maten en was zo’n supergoeie gast.”

De Nederlandse militairen overnachtten in de Amerikaanse stad om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen. Ze deden dat in een speciaal nagebouwd dorp, het Muscatuck Urban Training Center. De schietpartij gebeurde buiten deze training en in de vrije tijd van de militairen. In het hotel waar de schietpartij plaatsvond, verbleven meer Nederlandse commando’s. De plaatselijke politie onderzoekt het schietincident. Ook drie rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee zijn in Indianapolis aangekomen om eigen informatie in te winnen. Er is nog niks bekend over eventuele aanhoudingen.