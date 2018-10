Carles Puigdemont voelt 'frustratie, maar geen woede'

U was dinsdag aanwezig op een gespreksavond in Amsterdam die 'woede' als thema had. Heeft u boosheid gevoeld, gedurende het laatste jaar?



,,Woede is iets negatiefs. De verleiding was groot, maar ik heb altijd vermeden destructief te zijn, boosheid te voelen. Frustratie wel, en teleurstelling. Woede niet, want dat is het voorportaal van het geweld.''