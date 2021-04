Cathérine beheert de lezersreacties op de site: ‘Laatst vroeg ik: kun je niet wat meer uitleggen?’

Wie regelmatig de site bezoekt, zal het ongetwijfeld zijn opgevallen: de mogelijkheid om te reageren is terug bij sommige artikelen op AD.nl. Onder voorwaarden, dat wel. Anoniem iets plaatsen is er niet bij: het gaat om serieuze bijdrages, onder bewust door de redacteuren gekozen artikelen. ,,In januari zijn we weer begonnen de mogelijkheid te bieden om te reageren’’, vertelt strateeg Liselotte Idema. ,,Die optie was er vroeger ook al, maar de reacties op het nieuws zijn bij media en op sociale media soms hard, en weinig inlevend in de ander.’’