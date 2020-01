Chantal ‘vanwege lang haar’ steeds in midden Eurovisie-trio

VIDEOKrijgt Edsilia Rombley een bijrol en Chantal Janzen en Jan Smit de hoofdrollen bij het Eurovisie Songfestival, zoals zojuist tijdens de loting voor de halve finales van het Eurovisie op het Rotterdamse stadhuis? Nee, zegt Janzen. De rolverdeling is volgens haar nog niet bepaald. ,,We kennen die nog niet. Eigenlijk weten we sowieso nog maar weinig.’’ Grappend: ‘wisten we maar wat’.

Tijdens de loting voor de halve finales op het gemeentehuis vanmiddag viel op dat Janzen en Smit veruit het meest in beeld waren: zij trokken en verdeelden de lootjes voor de landen die meedoen in de halve finales op 12 en 14 mei. Edsilia Rombley praatte sommige onderdelen van de ‘allocation draw’ aan elkaar maar was minder zichtbaar. Volgens Janzen had Rombley echter niet minder tekst. ,,Die was volgens mij goed verdeeld.’’

Volledig scherm Het presentatietrio, vanmiddag op het Rotterdamse stadhuis. © Videostill

Wat vanmiddag ook opviel: dat Janzen, die zich tijdens de strak geregisseerde loting af en toe zelfs een grapje veroorloofde, steeds in het midden van het trio prijkt. Op de vraag of dat is om een eventueel ‘harem-effect’ met Jan Smit in het midden te voorkomen, moesten ze hard lachen. Volgens Rombley is de opstelling mogelijk zo, omdat het op camera en foto beter overkomt. ,,Misschien heeft het iets te maken met dat Jan en ik allebei kort haar hebben en Chantal lang.’’

Poule des doods

Ze vonden alle drie dat ze hun eerste krachtproef – een live-uitzending in het Engels – er wel goed van af hadden gebracht. Jan Smit was voor het Engels de afgelopen tijd speciaal op cursus bij ‘de nonnen van Vught’ geweest en dat was, volgens Janzen, te horen. ,,De nonnen kunnen tevreden zijn.’’ En welke landennaam Smit dan nog een tongbreker vond? ,,Ik denk: North Macedonia.’’

Songfestival-fans hebben het na de loting al over een ‘poule des doods’: in de eerste halve finale op 12 mei zitten veel sterke deelnemers, onder andere Rusland, Zweden en Australië. Nederland hoeft na vele en vele jaren niet meer in de halve finales op te draven. Door de winst van Duncan Laurence heeft Nederland zich direct geplaatst voor de finale.