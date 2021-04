Chef politiek Hans van Soest: ‘Het is noodzakelijk dat mijn moeder onze stukken begrijpt’

Het is in verhouding een van de kleinste redacties van het AD, maar het is er wél een waar dagelijks alle ogen op zijn gericht: de parlementaire redactie in Den Haag. Chef van deze club verslaggevers is parlementair journalist Hans van Soest, een veteraan die al even meegaat en in Den Haag acht verkiezingen en kabinetsformaties meemaakte.



,,Voor onze lezers zijn de verhalen over politiek heel belangrijk’’, vertelt hij. ,,Dat komt natuurlijk omdat het veelal gaat over beslissingen die de lezers ook echt zelf raken.’’ Hoe invloedrijker, hoe groter zo’n bericht door het AD wordt gebracht. ,,Dat zie je ook vaak aan de berichten op de voorpagina: dat gaat vaak over Haags nieuws dat op heel veel mensen invloed heeft.’’



Maar zo’n bericht ontstaat niet zomaar. Van Soest spoort zijn club nadrukkelijk aan verder te kijken dan de waan van de dag. ,,Het beroemde Haagse spel, de strijd om de macht tussen al die partijen en politici is ook boeiend, daar lezen de AD-abonnees ook graag over. Maar we maken ook veel ruimte voor wat we het ‘harde’ nieuws noemen. Wat is er aan de hand? Wat zijn de gevolgen daarvan?