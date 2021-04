Column Willem van Hanegem | Ik was wel blij met de goal van Neres, omdat er geen verlenging kwam

Ik was eigenlijk wel blij met die winnende goal van David Neres in de 91ste minuut van de bekerfinale. Niet omdat ik zo dolgraag wilde dat Ajax de beker zou winnen, hoor. Maar ik moest er niet aan denken om nog een halfuur naar Vitesse tegen Ajax te moeten kijken. Ik vond er heel weinig aan. Ajax speelde matig, Vitesse kon niet beter. Erik ten Hag was trots op Ajax na de uitschakeling tegen AS Roma. Dat zei hij tenminste voor de draaiende camera’s. Maar ik heb Ajax weleens beter zien spelen dan de laatste weken. Het was erg matig in Rome en het was matig in de Kuip. De beste speler in de finale was Antony.



Zoals gezegd: Vitesse viel ook tegen. Die speelden in het begin van het seizoen echt frisser en beter. Dan zou je denken dat het te veel om Bazoer en Tannane heeft gedraaid en dat het een beetje op is in Arnhem. Ik schreef laatst dat Vitesse eigenlijk alleen Tannane en Bazoer was, maar dat mocht niet volgens de mensen daar. Dus heb ik tijdens de finale vooral gekeken of er toch nog een paar spelers bij die ploeg lopen waar iets extra’s in zit voor de toekomst. En ik geef toe, er lopen er nog een paar. Doekhi en Rasmussen zijn inderdaad goede spelers.